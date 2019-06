Robert Cavalli uomo Rinascimento è punk

(ANSA) FIRENZE, 11 GIU - Si evolve sempre di più la linea Triple Rrr, disegnata da Robert Cavalli, figlio di Eva e Roberto Cavalli, che oggi in occasione di Pitti Uomo presenta la quarta stagione del brand da lui ideato. Una presentazione in stile con l'estetica del brand: un lussuoso appartamento fiorentino, con un grande giardino alberato, accoglie i look della linea. C'è la mamma Eva Cavalli, il fratello Daniele, tutti gli amici della famiglia. In mostra ci sono 60 capi che raccontano la storia di un ragazzo del Rinascimento che diventa punk, tributo al background londinese del designer. Non manca però un tocco da dandy fiorentino. Lo spirito ribelle e British incontra così una sofisticata opulenza, in un mix che trionfa nelle stampe di tigri, ferri da cavallo e piume di pappagallo. Passione di Robert, le stampe appaiono sia nella versione digitale che in quella ad acquerello, da lui stesso disegnate. Nella collezione per la primavera-estate 2020 ci sono completi, giacche di pelle, vestaglie e perfino gli anfibi.