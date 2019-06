Nido su edificio,in salvo nidiata gheppi

(ANSA) - LIVORNO, 11 GIU - Avevano nidificato nella parte di un edificio che doveva essere sottoposta a ristrutturazione e grazie alla segnalazione di un cittadino i carabinieri della stazione forestale di Montenero a Livorno sono intervenuti, avvalendosi della collaborazione dell'impresa che si accingeva ad eseguire i lavori di rifacimento della facciata, hanno potuto consegnare i pulli, già quasi in età da lasciare il nido, al Centro di recupero uccelli marini e acquatici della Lipu di Livorno. I giovani gheppi saranno accuditi e rifocillati in attesa di essere liberati entro poche settimane. Si tratta di una specie di rapaci piuttosto frequente nelle campagne che non disdegna però di nidificare in zone urbane e periurbane, se non disturbata.