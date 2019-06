Fiorentina: Corvino, l'addio è ufficiale

(ANSA) - Firenze, 11 GIU - Pantaleo Corvino non è più il dg dell'area tecnica della Fiorentina: si tratta di una separazione consensuale. "È iniziato un nuovo percorso con una nuova proprietà e si è, quindi, ritenuto giusto mettere un punto alla gestione tecnica precedente - spiega la nota ufficiale del club -. La Fiorentina ringrazia Pantaleo Corvino per tutto ciò che ha dato al club viola e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua vita professionale e personale".