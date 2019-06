Al via Pitti con Bonisoli e Boccia

(ANSA) - FIRENZE, 11 GIU - E' iniziato oggi a Firenze il Pitti Uomo con l'inaugurazione nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio alla presenza del ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, e dei sindaco Dario Nardella. Nell'occasione Bonisoli ha annunciato che "per la prima volta noi creeremo un ufficio, in termini tecnici un servizio, che si occuperà solamente di moda e design" all'interno del Mibac nell'ambito della riforma del ministero. "A capo di questo ufficio metteremo una persona che conosca le dinamiche esatte di questo mondo, e interagire con chi lavora in questo modo", ha spiegato Bonisoli. Nardella ha sottolineato che "a settembre partiranno i lavori per il recupero e la valorizzazione del polo fieristico della Fortezza da Basso".