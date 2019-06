Trasporta rifiuti ma non è in regola

(ANSA) - SIENA, 10 GIU - Stava trasportando rifiuti liquidi ma non era in regola con la documentazione di bordo. Per questo la polizia stradale di Siena ha denunciato e multato per oltre tremila euro un 55enne originario di Certaldo (Firenze) ma residente nel Senese.

L'uomo, alla guida del mezzo speciale, stava portando il carico di liquami prelevato da un privato a Monteriggioni (Siena), in un centro specializzato allo smaltimento di Chiusi (Siena). L'autista che stava percorrendo l'Autopalio, ha incrociato una pattuglia della sezione di Siena, in prossimità dello svincolo di Monteriggioni. Gli agenti, che hanno intimando l'alt al 55enne, controllando la documentazione da lui esibita, hanno scoperto che mancava l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali.