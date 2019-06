Scrive sul Ponte Vecchio, denunciata

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - Una turista straniera di 21 anni è stata sorpresa a scrivere sul Ponte Vecchio dai vigili urbani che l'hanno multata e denunciata per imbrattamento di monumento.

La 21enne è l'autrice della scritta, eseguita con un pennarello di colore nero. Quando una pattuglia della polizia municipale l'ha sorpresa, con lei c'erano altre due donne. La giovane era chinata verso il basso di una colonna di pietra a metà del Ponte Vecchio. Gli agenti si sono avvicinati e hanno visto che la turista aveva appena terminato di scrivere e stava fotografando la frase che copriva un'area di circa 20 x 20 cm. Le tre donne sono state portate negli uffici della polizia municipale in via delle Terme per gli accertamenti.