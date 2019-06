Fiorentina: giorni 'caldi' per Commisso

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - Giorni frenetici e pieni di impegni per la nuova Fiorentina di Rocco Commisso. Il magnate italo-americano che ha acquistato il club dai Della Valle si trova ancora a Firenze insieme al braccio destro Joe Barone e al figlio Joseph. Il rientro negli Stati Uniti, salvo cambiamenti in extremis, è previsto per domani. Nell'attesa, dopo Antognoni (con mansioni ancora da definire) il neo proprietario viola ha confermato il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine, uomo di fiducia di Pantaleo Corvino. Lo stesso dg dell'area tecnica è rientrato a Firenze e presto si dovrebbe conoscere il suo futuro, che sembra lontano dal club viola. Nel frattempo continuano a circolare i nomi dei possibili candidati a far parte della nuova società: Luca Scolari, Umberto Gandini, Andrea Cardinaletti. Quanto all'allenatore persistono le possibilità che Montella venga confermato, dato che ha un contratto fino al 2021.