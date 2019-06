Pino cade in giardino ospedale Versilia

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 9 GIU - Un grosso pino è caduto la notte scorsa all'interno della pinetina alle spalle dell'Aurelia dell'ospedale Versilia. Nessuna persona è rimasta ferita. Ad accorgersi dell'accaduto è stata una guardia giurata nel suo giro di controllo all'ospedale: allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona, che si trova vicino alla piazzola dove atterrano gli elicotteri.

Il pino si è appoggiato a una scala antincendio ma i danni sono stati contenuti. La pianta è caduta pur non essendoci vento, circostanza che rende necessario una verifica sullo stato di tutti gli altri pini presenti per evitare possibili pericoli.

I vigili del fuoco, oltre che con i mezzi del distaccamento di Viareggio e Pietrasanta sono intervenuti con un'autoscala fatta arrivare da Lucca.