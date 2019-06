Aggredisce vicino che litiga con madre

(ANSA) - FIRENZE, 9 GIU - Una banale lite di condominio ha rischiato di trasformarsi in tragedia. E' successo ieri sera, intorno alle 19.30, a Figline Valdarno (Firenze) dove un 52enne ha aggredito prima con una canna di bambù poi con una sega a mano il vicino di casa che, poco prima, aveva avuto un battibecco con l'anziana madre. Alla fine la vittima, 60 anni, ha riportato gravi ferite al collo e alle braccia giudicate guaribili in 30 giorni, non è comunque in pericolo di vita.

Feriti anche la donna, 82 anni, che si è fratturata il bacino, e lo stesso aggressore, sette giorni di guarigione per le ferite riportate a una mano e causate dalla stessa 'arma' che aveva recuperato nella sua abitazione. La donna sarebbe caduta procurandosi la frattura nel tentativo di dividere i due uomini mentre suo figlio, dopo essere stato medicato dai sanitari del pronto soccorso è stato arrestato e rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del processo che si svolgerà domani mattina per direttissima.