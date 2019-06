Picchia genitori, arrestato 27enne

(ANSA) - SIENA, 8 GIU - Un 27enne residente nel Senese è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip di Siena. Le accuse sono maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti dei genitori adottivi. Alcune sere fa aveva aggredito i genitori colpendoli con calci e pugni: alla madre i medici hanno riscontrato un trauma cranico, al padre la frattura scomposta delle ossa nasali. Al loro arrivo sul posto i carabinieri avevano trovato l'appartamento completamente sottosopra, con sedie, vasi ed altri oggetti gettati a terra e tracce di sangue sui pavimenti e sui muri mentre il servizio 118 provvedeva a prestare le prime cure alle vittime. Solo dopo quest'aggressione la coppia ha riferito di essere da lungo tempo oggetto quotidiano di minacce di morte, percosse, vessazioni di ogni genere da parte del figlio ma di non aver avuto il coraggio fino ad ora di sporgere denuncia, vivendo in un clima di assoggettamento e terrore. Il 27enne è ora nel carcere di Santo Spirito.