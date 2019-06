Gattino incastrato gronda,salvato da Vvf

(ANSA) - CHIANNI (PISA), 08 GIU - Ci sono volute quasi due ore di lavoro ai vigili del fuoco del distaccamento di Ponsacco (Pisa) per mettere in salvo e recuperare un gattino rimasto intrappolato in una grondaia, a Chianni (Pisa).

L'intervento è scattato intorno alle 13 quando la squadra ha ricevuto una richiesta di soccorso per il cucciolo rimasto incastrato nella tubazione di scarico dell'acqua piovana. I pompieri hanno lavorato a lungo e con cautela per recuperare il gatto che alla fine è stato adottato da un componente della squadra intervenuta per il soccorso.