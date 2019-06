Ballottaggi in Toscana,al voto 18 Comuni

(ANSA) - FIRENZE, 8 GIU - Si torna alle urne domenica 9 giugno anche in Toscana: sono 17 i comuni, di 7 diverse province, con più di quindicimila abitanti chiamati al ballottaggio. Ma tornano al voto anche i cittadini della piccola Capoliveri, all'isola d'Elba, dove i due candidati hanno ottenuto al primo turno lo stesso numero esatto di voti. I seggi si apriranno alle 7 e si potrà votare fino alle 23. Lo scrutinio inizierà subito dopo. Complessivamente saranno oltre 547 mila gli elettori chiamati in cabina, circa il 18% dei toscani. Al voto anche 2 capoluoghi di provincia, Prato e Livorno. Gli altri comuni sono Cortona e San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo, Borgo San Lorenzo, Figline Incisa e Signa in provincia di Firenze. In quella di Livorno, oltre al capoluogo e Capoliveri, si vota a Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano Marittimo mentre in provincia di Pisa seggi aperti a Ponsacco, Pontedera, San Miniato. Nel Pistoiese al voto ad Agliana e Monsummano Terme e, in provincia di Siena a Colle Val d'Elsa.