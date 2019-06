Salvini a Firenze, visita in prefettura

(ANSA) - FIRENZE, 7 GIU - Visita di Matteo Salvini in prefettura a Firenze. Il leader della Lega - che ieri ha tenuto un comizio a Prato in vista del ballottaggio per le comunali - è arrivato intorno alle 10:45 a palazzo Medici Riccardi dove oggi sono riuniti prefetti e forze dell'ordine della Toscana per la conferenza regionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai giornalisti Salvini ha detto che "stiamo lavorando" per ridefinire l'ordinanza prefettizia di Firenze sulle 'zone rosse' "così come in tante altre Prefetture": "Chi contesta le zone rosse e penso anche ad alcuni ambienti limitati dalla magistratura, dovrebbe parlare con le mamme che ci vengono a chiedere in tutta Italia di allontanare gli spacciatori dai parchi, dai giardinetti e dalle scuole". "E' veramente assurdo che ci sia qualcuno che ritiene che sia una privazione della democrazia e della libertà allontanare i denunciati, i pluridenunciati per spaccio di droga da alcune zone di Firenze, penso alle Cascine, alla Fortezza, ad alcune zone del centro storico".