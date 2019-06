Interreg It-Fr, assegnate 93% risorse

(ANSA) - FIRENZE, 7 GIU - Già assegnate il 93% delle risorse, a 98 progetti di cui 89 coinvolgono partner toscani. Con l'avviso uscito a marzo 2019 (scadenza prorogata al 21 giugno 2019) si arriverà ad impegnare il 100% delle risorse finanziando interventi per l'acquisizione di servizi da parte delle imprese, per la realizzazione di un servizio di intelligence Ict per la mobilità intermodale dei passeggeri e un osservatorio transfrontaliero per il monitoraggio della qualità dell'aria nei porti. Questi alcuni dati, secondo il monitoraggio effettuato dalla Regione Toscana, di Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, il Programma transfrontaliero cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr).

Interreg ha un budget finanziario di quasi 200 milioni, cofinanziato dal Fesr per quasi 170 milioni.