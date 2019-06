Verratti, Neymar vive momento difficile

(ANSA) - FIRENZE, 6 GIU - "Sta vivendo un momento difficile e mi dispiace, per chi non lo conosce può trasmettere una certa immagine, e poi essendo la stella del calcio brasiliano può suscitare qualche invidia". Marco Verratti mostra così solidarietà a Neymar, suo compagno di squadra al Psg accusato di stupro da una 26enne brasiliana e ora costretto a rinunciare alla Coppa America per un infortunio. "Io posso dire che è un ragazzo generoso che vive per il calcio. Allenarsi con giocatori come lui è il sogno di ogni bambino" ha aggiunto il centrocampista azzurro.