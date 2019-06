Tentano truffa specchietto, denunciati

(ANSA) - FIRENZE, 6 GIU - Avevano cercato di truffare, con il trucco dello specchietto, due turisti tedeschi, in transito sulla Sgc., per andare a Pisa e trascorrere alcuni giorni di vacanza, ma la polizia stradale di Firenze ha bloccato la fuga di un uomo e una donna, entrambi 23enni, già noti alle forze dell'ordine, che sono stati denunciati per truffa aggravata. Ad accorgersi che c'era qualcosa di strano sono stati i poliziotti del distaccamento di Empoli (Firenze) che hanno notato un camper e un'auto fermi in una piazzola, vicino allo svincolo di San Miniato (Pisa) e con i quattro occupanti che discutevano animatamente. La pattuglia, che era sulla corsia opposta, è riuscita a intercettare l'auto che, nel frattempo, si era allontanata. Sia l'uomo, nativo di Francavilla Fontana, che la donna, nativa di Bologna, entrambi residenti a Noto ma in realtà senza fissa dimora, sono stati poi raggiunti, portati in caserma e denunciati mentre l'auto con la quale avevano tentato il colpo è stata sequestrata.