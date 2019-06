Servizio civile, domande fino al 28/6

E' stata prorogata fino al 28 giugno 2019 la scadenza per la presentazione delle domande per il servizio civile regionale in Toscana. Il bando destinato ad oltre 3000 giovani fino a 29 anni, residenti o domiciliati in Toscana, era stato pubblicato il 9 maggio scorso e doveva chiudersi il 7 giugno. Chi fa domanda potrà lavorare, per un anno, in Asl, biblioteche, uffici pubblici, cooperative, associazioni del terzo settore, protezione civile.

Il bando si inserisce nel progetto regionale Giovanisì, è finanziato con risorse del Por Fse - Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo - 2014-2020, e propone una serie di progetti, declinati nei diversi settori tra i quali sanità, ambiente, protezione civile, istruzione, cultura, immigrazione e pari opportunità: quest'anno sono 512 presentati da amministrazioni pubbliche, cooperative e organizzazioni del terzo settore, tutti soggetti iscritti all'albo degli enti di Servizio civile regionale. Ai giovani spetta un contributo mensile di 433,80 euro.