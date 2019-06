Della Valle vede Commisso per closing

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Nuovi incontri a Milano per il closing del passaggio di proprietà della Fiorentina. Rocco Commisso da questa mattina è all'interno dello studio Legale BonelliErede, dove da pochi minuti è arrivato su un minivan scuro anche Diego Della Valle per le firme sui contratti per la cessione del club viola, valutato dalle parti circa 165 milioni di euro. Non è escluso che questa sera, qualora la trattativa dovesse chiudersi, Rocco Commisso non possa recarsi a Firenze, probabilmente in aereo.