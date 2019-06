Della Valle, offerta migliore per club

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - ''Non era l'offerta migliore per noi ma lo era per la Fiorentina''. L'ex presidente viola Diego Della Valle, sotto gli studi della BonelliErede, commenta la cessione del club a Rocco Commisso. ''Abbiamo dato la Fiorentina - prosegue Della Valle - ad una persona che riteniamo tra tutti quelli che si sono fatti vivi in modo serio la più qualificata.

Conosce il calcio, ci auguriamo faccia buone cose, siamo certi le farà''.