Commisso 'da sempre fan calcio italiano'

(ANSA) - FIRENZE, 6 GIU - "Sono un fan del calcio italiano da sempre e non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di avere l'opportunità di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della storia di un club leggendario come la Fiorentina": sono le prime parole da neo-propietario del club viola di Rocco Commisso. "Firenze è conosciuta in tutto il mondo come città che rappresenta il meglio della cultura italiana - prosegue Commisso - In questi tre anni di contatti per acquisire il club, ho maturato una profonda consapevolezza di quanto La Viola sia importante per questa città e per i suoi tifosi". "Vorrei ringraziare la famiglia Della Valle per aver gestito la Fiorentina negli ultimi 17 anni - la conclusione dell'imprenditore italo-americano - Diego e Andrea meritano grandi onori per aver salvato questa società dal dissesto finanziario. Lasciano delle fondamenta solide su cui costruire il club".