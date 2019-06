Commisso, cercherò di trattenere Chiesa

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - "Farò tutto il possibile per trattenere Chiesa. Montella? Non l'ho ancora sentito, ho parlato solo con Cognigni e i Della Valle". Rocco Commisso da neo proprietario della Fiorentina prova a tranquillizzare i tifosi sul futuro dell'attaccante viola, ma spiega di dover parlare ancora con il tecnico. "Sono felicissimo - aggiunge Commisso -, abbiamo fatto tutto in tre settimane, penso sia un record per il calcio italiano. E' un buon affare? Sì, altrimenti non lo avrei fatto.

Nuovo stadio? Non so ancora, sono in Italia per imparare".