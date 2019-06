Azzurri: Verratti, Mancini una scoperta

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - ''Mancini è stata una bellissima scoperta, sa mettere a proprio agio tutti i propri giocatori, personalmente mi ha dato da subito la fiducia che mi mancava, mi ha fatto sentire importante e io farò di tutto per ripagarlo''.

Così Marco Verratti dal ritiro azzurro di Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando le sfide contro Grecia e Bosnia valide per le qualificazioni europee.

''Penso che l'esperimento con me e Jorginho sia riuscito e possiamo migliorare ancora molto - ha proseguito il centrocampista della Nazionale e del Paris Saint Germain - Il ct ha saputo creare un bel gruppo, c'è tanta gioventù ma anche tanta qualità e voglia di fare bene. L'obiettivo di tutti è riportare l'Italia dove merita dopo le delusioni di qualche tempo fa''.