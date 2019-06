The Season Villa Pietra, musica e teatro

(ANSA) - FIRENZE, 5 GIU - Saranno i giovani cantanti lirici dell'Accademia Verdiana di Parma con il concerto Cantando Verdi nel ventunesimo secolo ad aprire il 6 giugno The Season, rassegna estiva di musica e teatro organizzata dalla New York University a Villa La Pietra a Firenze. Il concerto, in memoria di sir Harold Acton, sarà preceduto da una conversazione con gli artisti.

La rassegna proseguirà con altri tre appuntamenti, a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria: il 12 giugno in programma Furiosus, opera lirica in due atti del compositore e docente della New York University Roberto Scarcella-Perino tratta dall'Orlando Furioso, su libretto di Flora Gagliardi.

Continuum Company di New York metterà invece in scena il 20 Le canzoni per una notte d'estate, cabaret con le musiche dei più importanti compositori del teatro musicale del XX secolo. Infine gli studenti del corso di commedia dell'arte della NYU Tisch School of the Arts di NY presenteranno Buffo tartuffo, adattamento del Tartufo di Moliere (27/6).