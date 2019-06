Rocchi dona maglia a Museo Coverciano

(ANSA) - FIRENZE, 5 GIU - Un nuovo cimelio va ad arricchire la collezione del Museo del calcio a Coverciano: si tratta della maglia con cui l'arbitro fiorentino Gianluca Rocchi ha diretto il 29 maggio la finale di Europa League vinta a Baku dal Chelsea di Sarri contro l'Arsenal. ''Quando ho cominciato a seguire il corso di arbitri 30 anni fa qui a Coverciano mai avrei immaginato di vivere una simile emozione - ha raccontato il 46enne direttore di gara -, Sono a fine carriera ma se mi sarà data l'opportunità di continuare per un altro anno io sarò a disposizione, mi sento bene. Se non sarà così nessun problema''.

Una battuta sul Var: ''Non è vero che ha portato più polemiche, sul fallo di mano ci sarà sempre discussione. Eliminare la soggettività? Il calcio perderebbe la sua bellezza''. Quanto al ricambio generazionale Rocchi è parso fiducioso: ''La nostra scuola arbitri si conferma tra le migliori, servirà pazienza, il ricambio comunque è assicurato''.