Incendio in un bosco del Senese

(ANSA) - MONTICIANO (SIENA), 5 GIU - Fiamme questo pomeriggio nei boschi di San Lorenzo a Merse, nel comune di Monticiano (Siena). Per cause in corso di accertamento l'incendio è divampato in un vasto appezzamento di resinose ed è attualmente alimentato da un vento moderato, che sta spingendo le fiamme verso il crinale della collina. Sul posto operano due elicotteri, quattro squadre di volontariato e operai dell'Unione comunale Valdimerse sotto il coordinamento di un direttore regionale delle operazioni.