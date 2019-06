Sicurezza: Viminale impugnerà sentenza Tar zone rosse

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Il ministero dell'Interno impugnerà la sentenza del Tar di Firenze contro le cosiddette 'zone rosse' e quelle dei tribunali di Bologna e Firenze a proposito dell' iscrizione anagrafica di alcuni cittadini stranieri. Lo si apprende da fonti del Viminale secondo le quali si sta anche valutando di rivolgersi all'Avvocatura dello Stato per valutare se i magistrati che hanno emesso le sentenze avrebbero dovuto astenersi "per posizioni in contrasto con le politiche del governo in materia di sicurezza".(ANSA).