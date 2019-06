Dai club a disco, mostra su locali notte

(ANSA) - PRATO, 4 GIU - Un progetto espositivo poliedrico e multidisciplinare dedicato ai club e con un focus specifico su architettura e design: lo propone la mostra 'Night Fever.

Designing Club Culture 1960 - Today' dal 7 giugno al 6 ottobre al Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato.

La rassegna esamina la storia dei locali notturni e delle discoteche, con esempi che vanno dai club italiani degli anni '60 al leggendario Studio 54 di Ian Schrager a New York, da Les Bains Douches di Philippe Starck a Parigi, al più recente Double Club di Londra, ideato dall'artista tedesco Carsten Höller per la Fondazione Prada.

Con film, fotografie d'epoca, manifesti, abiti e opere d'arte, la mostra comprende anche una serie di installazioni luminose e sonore che accompagneranno il visitatore in un viaggio attraverso il mondo del glamour, delle sottoculture e della ricerca nella notte che non finisce mai. La mostra è prodotta dal Vitra design museume Adam-Brussels design museum ed arriva al Pecci come unica sede italiana.