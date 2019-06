Conti, chi acquista Fiorentina la ami

(ANSA) - FIRENZE, 4 GIU - "La vendita della Fiorentina? Sto monitorando tutto per vedere se Rocco Commisso acquisterà da Della Valle oppure no. O se c'entra qualcosa il fondo del Qatar di cui si parla". Lo dice Carlo Conti, conduttore televisivo e tifoso viola 'doc', ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

"Chi preferirebbe tra Commisso e gli arabi?", gli è stato chiesto mentre in queste ore i Della Valle hanno incontrato Commisso. "L'importante - ha risposto Carlo Conti - è che chi la acquista ami la Fiorentina, come hanno fatto i Cecchi Gori e i Della Valle. Poi è chiaro, certe dinamiche non funzionano più, certi amori non funzionano, e si arriva in un momento nel quale si deve cambiare. E' giusto che arrivi aria nuova, ben disposta ad investire in questa squadra ed in questa città".