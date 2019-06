'Capolavori rubati' di Luca Nannipieri

(ANSA) - FIRENZE, 4 GIU - Omicidi, furti, razzie, contrabbandi, roghi e confische hanno contraddistinto, ieri come oggi, la vita di molti capolavori artistici. Luca Nannipieri, critico d'arte, ne ha raccontato le storie al Caffè di RaiUno ed ora, prendendo le mosse e anche il titolo da quella rubrica televisiva, la casa editrice Skira le ha raccolte in un libro, 'Capolavori rubati', in uscita il 6 giugno 2019 (pp.173, 15 euro).

Dalle statue della classicità, come il cratere di Eufronio o l'Atleta di Fano, comunemente attribuito a Lisippo, alle opere di Piero della Francesca e Raffaello, Leonardo da Vinci e Michelangelo, Mantegna, Tintoretto e Caravaggio, sino a Rubens, Vermeer, Degas, Monet, Renoir, Klimt, Picasso e Munch, le vicende narrate sono tantissime, alcune celeberrime, come quella del furto della Gioconda, altre invece poco conosciute, alcune felicemente risolte, molte ancora sotto indagine.