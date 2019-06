Fiorentina: Della Valle attesi a Milano

(ANSA) - FIRENZE, 3 GIU - Sono attesi in serata a Milano i fratelli Della Valle, attuali proprietari della Fiorentina.

Nelle prossime ore Diego e Andrea Della Valle dovrebbero incontrare il magnate italo-americano Rocco Commisso, arrivato ieri in Italia, interessato ad acquistare la società viola. Domani potrebbe essere il giorno giusto per il closing. Commisso è rientrato poco fa all'hotel Four Seasons, in zona Montenapoleone.