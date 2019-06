Mugello: Petrucci "Ancora non ci credo"

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - "E' incredibile, ho vinto nel miglior posto del mondo. Davanti ai miei tifosi, nella mia città. E' incredibile, ancora non ho ancora realizzato di aver vinto.

Ringrazio anche Andrea (Dovizioso, ndr) per avermi aiutato tanto durante l'inverno": così un emozionato Danilo Petrucci a Sky dopo la vittoria al Mugello, la prima in carriera nella classe regina.