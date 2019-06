Incidente strada causa fuga gas,evacuati

(ANSA) - CARMIGNANO (PRATO), 2 GIU - Una strada è stata chiusa e due abitazioni sono state evacuate in via precauzionale a Comeana, nel comune di Carmignano (Prato), per una fuga di gas causata dalla rottura di una tubazione in seguito a un incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 4. Sul posto i vigili del fuoco e tecnici specializzati che stanno lavorando per intercettare la fuga di gas. L'incidente stradale ha coinvolto un'auto guidata da una donna che è stata presa in carico dal personale del 118.