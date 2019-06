In migliaia a spettacolo per rampe Poggi

(ANSA) - FIRENZE, 2 GIU - In migliaia hanno salutato ieri sera a Firenze la conclusione della festa per il restauro delle rampe del Poggi e assistito allo spettacolo del volo notturno di una ballerina nel cielo sopra le grotte e le fontane che compongono il complesso. La danza aerea, con l'artista Elisa Barrucchieri appesa a 300 palloncini bianchi, ha concluso la giornata di festeggiamenti che dal pomeriggio ha visto la presenza di oltre 20mila persone, secondo dati delle forze dell'ordine. La manifestazione era offerta alla città da Fondazione Cr Firenze per festeggiare il restauro delle rampe del Poggi, sostenuto dalla stessa fondazione con un contributo di 2,5 milioni di euro nell'ambito della normativa 'Art Bonus'. "E' stata una serata magica - ha commentato l'artista - nella quale si respirava uno stato di grazia e di armonia che non sempre sono scontate. Mi sono esibita in tutto il mondo, davanti al Papa e per le Olimpiadi di Torino, ma non potrò mai più dimenticare il mio volo sulle rampe".