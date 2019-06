Escursionisti hanno malore, soccorsi Vvf

(ANSA) - PRATO, 2 GIU - Una ragazza di 18 anni che ha accusato un malore durante un'escursione nei boschi del Monteferrato, nel Pratese, è stata soccorsa dai vigili del fuoco. La giovane è stata recuperata dall'elicottero dei vigili del fuoco atterrato nel parco di Galceti, e affidata al personale del 118.

Sempre nel Pratese i vigili del fuoco sono intervenuti con l'elicottero in soccorso di un uomo colto da malore, in località Alpi di Cavarzano, nel comune di Vernio (Prato). Sul posto anche l'elisoccorso Pegaso del 118 che ha preso in consegna l'uomo.