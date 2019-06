Risolta grana quote rosa Giunta Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 1 GIU - Per riequilibrare le quote rosa nella nuova Giunta di Palazzo Vecchio, annunciata solo ieri pomeriggio, la consigliera comunale Alessia Bettini diventa assessore al posto di Marco Del Panta Ridolfi che siederà in Consiglio comunale e avrà un incarico speciale nei settori che erano attinenti alle sue deleghe: relazioni internazionali, politiche europee, attrazione degli investimenti, alta formazione, e cooperazione allo sviluppo. Lo comunica il sindaco Dario Nardella.