Riaperto parzialmente ponte Vespucci

(ANSA) - FIRENZE, 1 GIU - Sul ponte Morandi "è finita una serie di lavori di consolidamento della sottofondazione e quindi, dopo aver fatto in settimana le prove che hanno dato un ottimo risultato, viene riaperto per un periodo il percorso carrabile in un solo senso di marcia, verso lungarno Vespucci, ai mezzi fino a 35 quintali di portata, e si mantiene il passaggio pedociclabile". Lo ha detto l'assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e mobilità di Firenze Stefano Giorgetti riaprendo oggi parte del Ponte Vespucci, realizzato a suo tempo su progetto dell'ingegner Riccardo Morandi. Chiuso per la messa in sicurezza, in particolare per sistemare lo scalzamento parziale della pila lato San Frediano, da oggi il ponte sarà percorribile in auto in un solo senso marcia per circa un mese.

Giorgetti ha precisato che il ponte viene "riaperto finché non si farà il consolidamento della fondazione. Quando partiranno quei lavori il ponte verrà richiuso. I lavori saranno conclusi per fine agosto e il ponte sarà riaperto in entrambi i sensi".