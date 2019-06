Nuovi spazi casa Puccini Torre del Lago

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 1 GIU - Nuovi spazi aperti al pubblico nella villa dove Giacomo Puccini visse per 20 anni a Torre del Lago (Lucca): ieri, dopo il restauro, è stato inaugurato il primo piano della dimora, oggi museo, con vista sul lago di Massaciuccoli.

I lavori eseguiti nella villa, che appartiene alla Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, hanno riguardato dal tetto alle decorazioni murarie e agli arredi. Già visibile da alcuni anni la camera del maestro, aprono ora al pubblico lo studio di Puccini, una camera per gli ospiti, una stanza lavabo, un salottino e la cosiddetta 'stanza airone', ovvero la camera da letto del figlio Antonio che conserva mobili e oggetti provenienti dalla casa natale del compositore a Lucca.