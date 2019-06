Moto3, Arbolino in pole al Mugello

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 01 GIU - Tony Arbolino (Honda) ha conquistato la pole position nella classe Moto3 del Gran premio d'Italia sulla pista del Mugello, col miglior crono di 1'56''407, migliorando di 208 millesimi il vecchio record della pista di Danny Kent che reggeva dal 2015. Il pilota milanese ha staccato di 673 e 869 millesimi i due compagni di marca, l'argentino Gabriel Rodrigo e il pilota di casa Lorenzo Dalla Porta. Aprirà la 2/a fila la Ktm di Andrea Migno, seguito dai due piloti del team Sic58 Tatsuki Suzuki e Niccolò Antonelli che però potrebbero subire una penalizzazione per essere entrati in pista a inizio sessione quando il semaforo in fondo alla corsia box era ancora rosso e il commissario stava sventolando la bandiera rossa. Romano Fenati si è piazzato 7/o, mentre il leader del campionato Aron Canet scatterà dalla 10/a piazzola in griglia. Domani alle 11,00 il via della gara.