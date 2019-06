Mancini, Conte ha fatto scelta giusta

(ANSA) - FIRENZE, 1 GIU - ''Brutto clima attorno a Conte e al suo arrivo all'Inter? In effetti è così ma non dovrebbe esserlo perché parliamo sempre di sport e i tifosi dovrebbero solo pensare a divertirsi sperando che la loro squadra vinca''. Lo ha detto il ct azzurro, Roberto Mancini, sulla contestazione riguardante l'ex tecnico della Juventus. ''Una cosa del genere potrebbe succedere anche all'estero, laddove il tifo è così spinto - ha aggiunto il tecnico dell'Italia dal ritiro di Coverciano -. Comunque, al di là della situazione, credo che Conte abbia riflettuto bene prima di prendere questa decisione di andare all'Inter e abbia fatto la scelta giusta. C'è chi vorrebbe rimuovere allo Stadium la stella a lui dedicata? Questo non lo so ma di sicuro Antonio è stato per la Juve un giocatore e un allenatore importante''.