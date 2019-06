Grana quote rosa in nuova Giunta Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 1 GIU - C'è un problema di quote rosa nella nuova Giunta di Firenze, presentata appena ieri pomeriggio dal sindaco Dario Nardella: su 10 assessori le donne sono soltanto 3, ma la legge in materia di Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni, la 56 del 2014, stabilisce che nelle Giunte dei Comuni sopra i 3mila abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, a garanzia della parità di genere. A segnalare il problema sono stati gli uffici tecnici del Comune e Palazzo Vecchio sta ora studiando soluzioni per rientrare nei parametri.