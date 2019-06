Festa a Firenze per le fontane del Poggi

(ANSA) - FIRENZE, 1 GIU - Grande festa oggi a Firenze per la conclusione del restauro delle rampe del Poggi, l'opera monumentale che collega porta San Niccolò al piazzale Michelangelo. La festa, inizialmente prevista per il 18 maggio e rinviata causa maltempo, si è svolta oggi coinvolgendo moltissimi cittadini e famiglie che hanno assistito all'apertura dell'impianto idrico che ha fatto tornare a zampillare le storiche fontane. Umberto Tombari, presidente di Fondazione Cr Firenze, che ha finanziato il restauro con 2,5 milioni di euro, ha dato il via all'impianto: "Ce l'abbiamo fatta a finire i lavori entro il 18 maggio - ha detto - e a fare una grande festa con il sole. Non solo abbiamo finanziato il restauro, ma abbiamo anche individuato l'idea di riportare le acque delle rampe del Poggi a zampillare. L'auspicio è che la Fondazione sia sempre più parte integrante della città". Alle 21 il gran finale con lo spettacolo 'La fontana ritrovata', un racconto di immagini, suoni ed emozioni.