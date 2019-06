Dovizioso, siamo tutti veloci

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 1 GIU - ''Non mi aspettavo di essere 9/o alla fine della qualifiche, forse avrei potuto migliorare di 2 o 3 decimi e sarei partito più avanti domani, però questo può non essere un problema, penso di poter fare una buona partenza e di riuscire a mettermi nella posizione giusta abbastanza facilmente, poi vedremo chi saprà gestire meglio le gomme''. Andrea Dovizioso (Ducati) ha commentato così il suo crono ottenuto in qualifica che lo farà scattare domani dalla 3/a fila nel Gp d'Italia al Mugello. Nessuna polemica invece sul fatto che Marc Marquez avrebbe ammesso di aver sfruttato la sua scia per ottenere la pole position: ''Non mi lamento, ho fatto fare il tempo a Marc, ma sinceramente che lui sia 1/o o 3/o cambia poco, siamo in tanti ad andare forte, e non è chiaro che sarà messo veramente bene per la gara''.