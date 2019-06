Auto contro pullman, nessun ferito

(ANSA) - GROSSETO, 1 GIU - Incidente tra un'auto e un pullman all'uscita di Paganico Nord sulla Grosseto-Siena. Tanta paura tra i passeggeri ma nessuno è rimasto ferito. Sul pullman 45 persone tra le quali una squadra giovanile del comune di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. I giocatori, tra i 15 e i 16 anni, erano diretti ad Abbadia San Salvatore (Grosseto). Sul posto personale medico del 118 e i vigili del fuoco di Grosseto ma per fortuna non è stato necessario il loro intervento. I rilievi sono stati effettuati da una pattuglia della polstrada dio Massa Marittima che ora cercherà di ricostruire la dinamica dell'incidente.