A Massa Marittima sfida tra balestrieri

(ANSA) - MASSA MARITTIMA (GROSSETO), 1 GIU - Si rinnova domani a Massa Marittima (Grosseto) l'antica sfida tra i tre Terzieri della città con la 122/a edizione del Balestro del Girifalco. La rievocazione storica vede in gara i balestrieri dei tre Terzieri in cui è divisa la città - Borgo, Cittanuova e Cittavecchia - che si sfidano in una prova di abilità. Al vincitore il Palio dipinto in questa edizione dall'artista Paola Imposimato.

La manifestazione si svolge due volte l'anno, l'ultima domenica di maggio - quest'anno il 2 giugno per la concomitanza con le elezioni -, e il 14 agosto, organizzata dalla Società dei Terzieri Massetani col Comune di Massa Marittima. La rievocazione inizia alle 17.30 con la sfilata del Corteggio storico medievale, oltre 150 i figuranti, tra le vie della città fino alla piazza del Duomo dominata dalla duecentesca Cattedrale di San Cerbone. Dopo le evoluzioni degli sbandieratori il via alla gara: impegnati 24 balestrieri, 8 per ciascuno dei Terzieri.