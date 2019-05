Mugello, in Moto2 prime libere a Pasini

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 31 MAG - Nella prima sessione di prove libere nella classe Moto2 del gran premio d'Italia all'autodromo del Mugello si è imposto Luca Marini (Kalex) con il tempo di 1'52''514, seguito a 41 millesimi dallo spagnolo e compagno di marca Alex Marquez e a 279 da Fabio Di Giannantonio (Speed Up). Quinto tempo per Mattia Pasini (Kalex) a 349 millesimi, mentre Andrea Locatelli e Simone Corsi, sempre su Kalex, hanno fatto segnare rispettivamente il 10/o e 12/o tempo.

Attardato il leader del campionato Lorenzo Baldassarri (Kalex): il pilota marchigiano, evidentemente ancora convalescente dopo essere stato protagonista due domeniche fa di un brutto incidente nel corso della gara del Gp di Francia a Le Mans, non è andato oltre il 19/o tempo a quasi 1'' e 2 decimi dalla vetta.

Alle 15,10 il via alla seconda sessione di prove libere.