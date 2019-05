Irene Grandi presenta album'Grandissimo'

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - Si intitola 'Grandissimo' l'ultimo album di Irene Grandi che celebra i 25 anni di carriera della cantante fiorentina, con 16 brani divisi in tre capitoli, da 'leggere' come se fossero un romanzo. Uscito oggi, il disco è stato presentato a Firenze davanti a una sala gremita di fan.

"In questo album ho potuto raccontare un percorso - ha raccontato Grandi - un viaggio che rappresenta i miei primi 25 anni", "c'è una prima parte che ho chiamato 'inedita' proprio perché mi sento nuova, poi una di duetti perché se questa è la festa per i miei 25 anni mi sembrava importante condividerla con gli altri, la terza parte è quella dei live in una versione molto rock". Tra i cantanti presenti Carmen Consoli, Fiorella Mannoia, Levante e Loredana Bertè. Questo disco per Grandi "è come un mosaico degli episodi che penso siano i più importanti di questi anni in cui ho sperimentato tanto. Finché non hai messo tutti i tasselli fai fatica a vedere cosa verrà fuori, ma alla fine viene fuori un ritratto, una figura molto chiara".