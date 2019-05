Ex uffici trasformati in dormitorio

(ANSA) - PRATO, 31 MAG - Gli uffici dell'azienda trasformati in dormitorio abusivo. E' successo al Macrolotto 1, nella zona industriale sud di Prato, dove ieri la polizia municipale ha sequestrato 4 immobili a uso esclusivo di ufficio, abusivamente trasformati in dormitori da parte degli affittuari cinesi. Gli immobili sono di proprietà di una società pratese.

Durante il sopralluogo è emerso che erano stati effettuati lavori non professionali e non certificati anche all'impianto elettrico, con cavi volanti, al fine di renderli fruibili per i nuovi vani dormitorio ricavati con pareti divisorie in cartongesso, truciolato e pannelli plastici. In totale c'erano 4 angoli cottura e 9 dormitori, alcuni di soli 5 metri quadri. Sul posto gli agenti hanno contato 17 posti letto.

All'interno sono stati sorpresi 8 cittadini cinesi, 6 dei quali senza di permesso di soggiorno e documenti di identità. Gli affittuari cinesi sono stati denunciati alle autorità per gli abusi edilizi accertati a loro carico.