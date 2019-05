Apre a Chianciano Sport in Tour Us Acli

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Noi portiamo nei territori il nostro messaggio di sport, di attività agonistica, competizione e gesto atletico ma soprattutto di cultura, prevenzione e salute in linea con le la riforma del sistema sportivo in Italia. Il nostro contenitore è sempre stato ricco di formazione, cultura e crescita e maturazione umana". Con queste parole il presidente dell'Unione Sportiva Acli, Damiano Lembo, ha dato il via all'edizione 2019 dello Sport in Tour dell'Us Acli. La presentazione dell'evento, che si svolgerà in tre diversi week end, da oggi fino al 16 giugno, è avvenuta in Municipio a Chianciano Terme (Siena). Il vicepresidente nazionale Antonio Meola ha illustrato i numeri della manifestazione: 10 discipline sportive, 15 regioni partecipanti, 30 province, 108 società sportive. 2.300 atleti, oltre ai partecipanti agli stage di judo e karate per un totale di circa 2.500 atleti e 5.000 presenze alberghiere.