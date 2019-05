A Forte Marmi sculture di Helidon Xhixha

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 31 MAG - Mostra a cielo aperto a Forte dei Marmi (Lucca) per lo scultore Helidon Xhixha.

Fino al 15 settembre, tra il lungomare e le vie della cittadina, si snoderà un percorso di dodici sculture monumentali realizzate in marmo e acciaio, tra cui Iconic Column presentata in anteprima, in dialogo con lo spazio urbano e il paesaggio circostante. 'Steel and stone. The Energy of Matter' il titolo della mostra, a cura di Beatrice Audrito.

Helidon Xhixha torna in Versilia per presentare il suo nuovo lavoro di ricerca. Un'indagine sulla luce nella sua interazione con la materia che l'artista ha condotto in questi anni progettando sculture ed installazioni dalla superficie specchiante in acciaio inox e più tardi in marmo. Un materiale al quale l'artista si avvicina nel 2016 quando, spinto dalla volontà di confrontarsi con i grandi scultori del passato, realizza una mostra personale a Pietrasanta sperimentando diversi tipi di marmo provenienti dalle cave del monte Altissimo dell'azienda Henraux.