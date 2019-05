Ubriaco colpisce carabiniere, arrestato

(ANSA) - CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 30 MAG - In stato di ebbrezza si è scagliato addosso ai carabinieri durante un controllo ferendone uno con calci e pugni. L'uomo, un 35enne marocchino non in regola con il permesso di soggiorno, è stato arrestato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sarà giudicato per direttissima. E' successo ieri sera a Castelfiorentino (Firenze). Il 35enne era stato visto lanciare bottiglie dalla finestra di un'abitazione danneggiando un'auto parcheggiata nella strada sottostante. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei residenti e sono entrati nella casa dove l'uomo era ospite da alcuni giorni. Il militare colpito ha riportato una distorsione del secondo dito della mano destra riportando una prognosi di sei giorni.